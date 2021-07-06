Відома співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько поділилася, як змінилося її життя з народженням третьої дитини

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Приходько, яка зовсім недавно народила третю дитину, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі милим ліричним відео, в якому показала себе справжню, а в підписі до нього розповіла, як змінилося її життя, коли вона стала багатодітною мамою.

У ролику Анастасія з'явилася в стильній картатій сукні блакитного відтінку, яка, за її словами, дуже зручна для годування дитини грудьми. Співачка зізналася, що втомилася весь час "стрибати на амбразуру", тепер їй подобається тихе життя в материнських турботах.

"Мені всі кажуть, що з третьою дитиною я зовсім змінилася. Можу собі дозволити. Не все ж час мені грудьми на амбразуру стрибати і комусь щось доводити. Весь. Мені подобається бути мамою. Мені подобається розуміти свою цінність як жінки. Мені подобається кінець кінцем, що поруч чоловік, який любить і приймає Мене, а я його. Я люблю жити і дихати на повну. Мені подобається бути собою. Зараз. Ось в цей момент така, яка Я є. А зараз я в першу чергу МАМА. І нехай весь світ почекає", - поділилася Приходько в підписі до відео.

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