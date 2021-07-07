Співачка Анастасія Приходько показала в мережі кумедне фото, на якому можна розгледіти її чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Приходько зовсім недавно стала багатодітною мамою - у неї народився син, який став третьою дитиною артистки. Нещодавно у своєму Instagram зірка зізналася, що материнство дуже її змінило, але їй дуже подобається цей стан.

Хоча не забуває Анастасія і про зйомки та участь у різних проектах. А поки мама зайнята, з маленьким сином сидить батько сімейства – чоловік співачки Олександр. Про це артистка розповіла в Instagram-сторіс, показавши знімок, на якому на задньому плані ледь видно її чоловіка. "Звичайно ТАТО. Моя любов! Завжди і в усьому можу на тебе покластися", - підписала сторіс Приходько.

Відзначимо, що Олександр був першим коханням Анастасії, вона знає його ще з першого класу, але стосунки зав'язалися вже в дорослому віці, після невдалого шлюбу співачки. Кілька років тому пара повінчалася, і лише тоді потайлива артистка показала, як виглядає її чоловік.

Нагадаємо, Приходько сильно змінилася після народження третьої дитини і вразила одкровенням: "Можу собі дозволити".

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