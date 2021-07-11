Известная певица Анастасия Приходько удивила новым фото и обратилась к поклонникам

Как сообщает Politeka.net, известная певица Анастасия Приходько, которая стала участницей нового масштабного шоу "Співають всі", часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть необычное фото и озадачила фанатов вопросами.

На новом снимке Настя запечатлена со спины, на ней нет одежды, только необычный головной убор и длинная серьга в ухе, а на лице яркий макияж и отрешенный вид. На этом фото певица засветила большое тату на плече.

В подписи к фото Приходько поделилась своими размышлениями и обратилась к поклонникам с вопросами. "Пока еду на @spivayut_vsi, подумала вот о чем: Вы обижаетесь на правду? Вот подруга говорит вам: «ты не в лучшей форме, пора худеть» Но, ты и так это знаешь, и слышать ещё раз об этом категорически не хочется и есть ряд причин. по которым ты сейчас ешь торт, а не пашешь в зале и ты всё прекрасно осознаёшь. А с другой стороны посмотреть на ситуацию: а может ты действительно не замечаешь, что сейчас не в лучшей форме и подруга откроет тебе глаза и поможет в ситуации. Так, как быть: говорить и, возможно, нанесли обиду? Или молчать и не лезть не в свою тарелку? Какие у вас были ситуации?", - написала певица.

Напомним, Приходько не выдержала нападок и жестко разнесла критиков: "Обращаюсь к этим тупым...".

Как сообщала Politeka, Приходько не смогла простить Виталия Козловского даже спустя 10 лет: "Когда ты с человеком...".

Также Politeka писала, Приходько честно призналась, как устает из-за совмещения работы с материнством: "Хочу все бросить и уйти".