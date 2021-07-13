Певица Анастасия Приходько обескуражила неожиданными кадрами из личного архива

34-летняя звезда похвасталась мощным голосом, который у нее был в 16-летнем возрасте, слив уникальное видео в Сеть, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм певицы (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Приходько показала "кусочек" своего выступления на кастинге в популярную группу "ВИА Гра", продюсируемую вот уже двадцать лет Константином Меладзе. Настя исполнила песню в народном стиле.

"Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу «ВИА Гра», да и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть 😂😂😅 Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!", - подписала она кадры.

Пользователи кинулись комментировать. Одной из первых откликнулась певица Маша Фокина с любопытным предложением.

"Можно дуэтом ремикснуть😂", - заинтриговала Маша.

"На самом деле это было бы колоритно 😂. Слушай это идея, ща Косте напишу 😂", - ответила Приходько, на что ее коллега согласилась: "Ок, скажешь ответ😂".

Другие пользователи также присоединились к обсуждению:

"Неповторимый голос ❤️👍"

"Вам тогда наверно сказали "Мы вам перезвоним" 😂"

Отметим, карьера Приходько стартовала с того, что она приняла участие в шоу «Фабрика звёзд 7», в котором заняла первое место, после чего началось ее сотрудничество с Константином Меладзе. В 2018 году певица объявила об уходе со сцены, но зимой 2021-го - заявила, что возвращается на эстраду.

Напомним, Приходько не выдержала нападок и жестко разнесла критиков: "Обращаюсь к этим тупым...".

Как сообщала Politeka, Приходько не смогла простить Виталия Козловского даже спустя 10 лет: "Когда ты с человеком...".

Также Politeka писала, Приходько честно призналась, как устает из-за совмещения работы с материнством: "Хочу все бросить и уйти".