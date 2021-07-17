Відома українська співачка Анастасія Приходько показала, як вміє танцювати
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною українською співачкою. Красуня навіть виступала на Євробаченні від Росії. Красуня нещодавно народила третю дитину, але вже встигла відновити фігуру. Не забуває Анастасія і про соціальні мережі, де ділиться цікавим з фанатами.
На нових кадрах Анастасія показала, як пробувала записати Тікток. Красуня стала перед камерою, намагаючись танцювати під музику. Але у дівчини це не дуже сильно вийшло.
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"Головне, я так зосередилася. Я, сподіваюся, тема я і Тікток закрита", - написала Настя.
"Я взагалі не танцюрист. Я дивлюся, яка я важка в танцях", - додала Приходько на ще одному сторісі.
"Хоча я б дуже хотіла хоч щось вміти на танцполі крім плескати", - зізналася у своїх бажаннях Анастасія.
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