Відома українська співачка Анастасія Приходько показала, як вміє танцювати

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною українською співачкою. Красуня навіть виступала на Євробаченні від Росії. Красуня нещодавно народила третю дитину, але вже встигла відновити фігуру. Не забуває Анастасія і про соціальні мережі, де ділиться цікавим з фанатами.

На нових кадрах Анастасія показала, як пробувала записати Тікток. Красуня стала перед камерою, намагаючись танцювати під музику. Але у дівчини це не дуже сильно вийшло.

"Головне, я так зосередилася. Я, сподіваюся, тема я і Тікток закрита", - написала Настя.

"Я взагалі не танцюрист. Я дивлюся, яка я важка в танцях", - додала Приходько на ще одному сторісі.

"Хоча я б дуже хотіла хоч щось вміти на танцполі крім плескати", - зізналася у своїх бажаннях Анастасія.

Нагадаємо, Приходько, ставши копією Анджеліни Джолі, погодувала дитину грудним молоком

А ще Politeka писала, що Приходько чесно зізналася, як втомлюється через суміщення роботи з материнством

Також Politeka повідомляла, що Настя Приходько розповіла про безсилля і які страшні таємниці приховують її тату



