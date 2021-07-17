Известная украинская певица Анастасия Приходько показала, как умеет танцевать

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной украинской певицей. Красотка даже выступала на Евровидении от России. Красотка недавно родила третьего ребенка, но уже успела восстановить фигуру. Не забывает Анастасия и о социальных сетях, где делится интересным с фанатами.

На новых кадрах Анастасия показала, как пробовала записать ТикТок. Красотка стала перед камерой, пытаясь танцевать под музыку. Но у девушки это не очень сильно вышло.

"Главное, я так сосредоточилась. Я, надеюсь, тема я и ТикТок закрыта", - написала Настя.

"Я вообще не танцор. Я смотрю, какая я тяжелая в танцах", - добавила Приходько на еще одном сторисе.

"Хотя я бы очень хотела хоть что-то уметь на танцполе кроме хлопать", - призналась в своих желаниях Анастасия.

Напомним, Приходько, став копией Анджелины Джоли, покормила ребенка грудным молоком

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