Певица Анастасия Приходько отреагировала на критику в свой адрес

34-летняя звезда написала об этом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Приходько отметила, что ее часто критикуют из-за внешнего вида, в частности многочисленных тату, резких высказываний или манеры исполнения. В то же время другие принимают эти черты артистки и не видят в них ничего предосудительного.

Новым постом Приходько решила ответить на хейт в свой адрес.

"Поверьте, я всё вижу и читаю. Но, я это я. Не буду я другой и нравится всем не буду. И хреново из-за этого мне тоже не будет. Слава Богу, я научилась принимать себя и не пытаться подстраиваться и меняться. Чего и вам желаю!!! Мои люди - со мной. С вами первыми я делюсь своим мнением и переживаниями в том числе. Мне хочется показывать, как я проживаю свой новый период в жизни. И я получаю столько похожих историй от вас, что я точно знаю, мы с вами одной крови!"- подчеркнула певица.

Напомним, Приходько ужаснула безвкусными образами, показав, как на ней экономили в России: «Не хватило денег на…»

Как сообщала Politeka, Приходько в топике оконфузилась, попытавшись записать танцевальное видео.

Также Politeka писала, что Приходько, став копией Анджелины Джоли, покормила ребенка грудным молоком: "Хотела по-особенному..."