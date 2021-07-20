Певица Анастасия Приходько отреагировала на критику в свой адрес
34-летняя звезда написала об этом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Приходько отметила, что ее часто критикуют из-за внешнего вида, в частности многочисленных тату, резких высказываний или манеры исполнения. В то же время другие принимают эти черты артистки и не видят в них ничего предосудительного.
Новым постом Приходько решила ответить на хейт в свой адрес.
"Поверьте, я всё вижу и читаю. Но, я это я. Не буду я другой и нравится всем не буду. И хреново из-за этого мне тоже не будет. Слава Богу, я научилась принимать себя и не пытаться подстраиваться и меняться. Чего и вам желаю!!! Мои люди - со мной. С вами первыми я делюсь своим мнением и переживаниями в том числе. Мне хочется показывать, как я проживаю свой новый период в жизни. И я получаю столько похожих историй от вас, что я точно знаю, мы с вами одной крови!"- подчеркнула певица.
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