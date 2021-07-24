Певица Анастасия Приходько отреагировала на критику в свой адрес
Певица ранее призналась, что ее часто критикуют из-за внешнего вида, в частности многочисленных тату, резких высказываний или манеры исполнения.
В одном из последних интервью Анастасия также призналась, что люди также негативно высказываются о ее голосе.
"Меня очень заводит и злит то, что многие не понимают этого и говорят, что он у меня пробуханный, а некоторые даже пишут комментарии, типа я мужчина, который сделал операцию", - призналась Приходько.
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Также певица отметила, что многие просто не понимают или не хотят понять, какой на самом деле у нее голос, "лишь потому что он не такой, как у всех".
Отметим, что 24 августа певица впервые выйдет на сцену после рождения сына Луки.
На концерте ко Дню Независимости Украины артистка исполнит песню Ирины Билык «Так просто», а компанию на сцене ей составят ее дети – 11-летняя Нана и 5-летний Гордей.
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