Певица Анастасия Приходько отреагировала на критику в свой адрес

Певица ранее призналась, что ее часто критикуют из-за внешнего вида, в частности многочисленных тату, резких высказываний или манеры исполнения.

В одном из последних интервью Анастасия также призналась, что люди также негативно высказываются о ее голосе.

анастасия приходько, скрин

В комментарии "Обозревателю" певица напомнила, что ее голос не менялся со времен кастинга в "ВИА Гра".

"Меня очень заводит и злит то, что многие не понимают этого и говорят, что он у меня пробуханный, а некоторые даже пишут комментарии, типа я мужчина, который сделал операцию", - призналась Приходько.

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Также певица отметила, что многие просто не понимают или не хотят понять, какой на самом деле у нее голос, "лишь потому что он не такой, как у всех".

Отметим, что 24 августа певица впервые выйдет на сцену после рождения сына Луки.

настя приходько

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