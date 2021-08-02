Ведучий Володимир Остапчук і його нова дружина Христина Горняк вирішили влаштувати собі невеличку релакс-відпустку у фешенебельному готелі
Так, Христина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Вони з Володимиром втекли з міської суєти - судячи з "сторіз", за 160 км від Києва.
За словами дівчини, вони "приїхали злегка перезавантажитися". Їх затишний номер-люкс в теплих пастельних тонах складається з двох кімнат і налаштовує до відпочинку.
"Все ще дуже нове, а це завжди в кайф", - поділилася Горняк своїми враженнями.
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Пізніше дружина Остапчука опублікувала нове відео, показавши як розслабляється на пляжі. Довгонога красуня розтягнулася на золотистому пісочку, продемонструвавши підтягнуту фігуру в білому купальнику спортивного стилю. Христина прикрила обличчя солом'яним капелюшком і вляглася так, щоб хвилі злегка торкалися її розжареного на сонці засмаглого тіла.
"Відчуй себе...🧡", - підписала кадри Горняк.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Чоловік дівчини залишив смайлики у вигляді сердечок.
"Кайф!"
"Вови не вистачає"
"Клас🔥 🔥 🔥 недзвичайно!"
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