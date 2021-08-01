Ведучий шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала відома українська співачка Злата Огневич, видав таємницю проекту, і розповів про найголовніше

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник поділився подробицями нового сезону "Холостячки" в інтерв'ю «Фактам».

Так, більшу частину випусків вже відзняли і Решетник зауважив, що «Холостячка», схоже, таки закохана.

«Причому, по-моєму, навіть не в одного чоловіка - у дівчат так буває. Фаворити змінюються щодня. Та й Злата вміє в себе закохувати. Зараз якраз її почуття переростають у щось більше, і, як завжди, у фіналі героїні належить складний вибір», - розповів ведучий.

За словами Решетника, у Огневич вже визначилися фаворити, проте прогнозувати щось він не береться.

"Вже визначилися кілька фаворитів, які можуть підкорити серце Злати, але нічого стверджувати неможливо. Насправді, я як людина, яка вже десять років задіяна в романтичному реаліті, можу сказати, що виводити якісь формули любові і закономірності не виходить. Кожен раз це особистий вибір самого героя", - розповів ведучий.

Нагадаємо, нова "Холостячка" Огневич подражнила виглядом у прозорій спідниці: яскраві кадри.

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