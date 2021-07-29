Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "холостячкой", откровенно ответила на вопрос о шоу
Как пишет Politeka.net, уроженка Крыма певица Злата Огневич начала съемки в популярном проекте СТБ "Холостячка". Таким образом девушка надеется найти свою вторую половинку и создать семью. На странице проекта в Instagram главная героиня шоу ответила на короткие интересные вопросы о шоу.
Так, певица охарактеризовала себя тремя словами, а также призналась, что планирует целоваться с участниками шоу, если это будет уместно и такая возможность будет.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Отмена масок в Украине, в Минздраве назвали главное условие: "Когда большая часть населения..."
Тина Кароль в теплой шапке и куртке обескуражила видом посреди лета: "Нас рассекретили"
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
"Я уже купила себе бальзам для губ. Поэтому, я планирую. Ну как же... Мне надо мужчину не только почувствовать с помощью общения. Я люблю пробовать на вкус. Мне это интересно. И поэтому мне будет интересно целоваться. Не знаю, может, это будут целомудренные такие поцелуи, а, возможно, и страстные. Может, я влюблюсь в парня на первом свидании и все", - признается Злата.
Кроме этого, певица рассказала, что ей больше нравятся брюнеты, но и с блондинами она не против встречаться. Также звезда предпочитает экстремальные свидания с романтическим завершением.
Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Огневич наглядно показала невестам, в какой роскоши любит отдыхать: "теперь мне хочется...".
Напомним, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" огорошила откровением о личной жизни: "Я не могу...".
А еще Politeka сообщала, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" откровенно рассказала о трудностях в жизни: "Все силы уходят на то, чтобы…".