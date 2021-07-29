Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "холостячкой", откровенно ответила на вопрос о шоу

Как пишет Politeka.net, уроженка Крыма певица Злата Огневич начала съемки в популярном проекте СТБ "Холостячка". Таким образом девушка надеется найти свою вторую половинку и создать семью. На странице проекта в Instagram главная героиня шоу ответила на короткие интересные вопросы о шоу.

Так, певица охарактеризовала себя тремя словами, а также призналась, что планирует целоваться с участниками шоу, если это будет уместно и такая возможность будет.

"Я уже купила себе бальзам для губ. Поэтому, я планирую. Ну как же... Мне надо мужчину не только почувствовать с помощью общения. Я люблю пробовать на вкус. Мне это интересно. И поэтому мне будет интересно целоваться. Не знаю, может, это будут целомудренные такие поцелуи, а, возможно, и страстные. Может, я влюблюсь в парня на первом свидании и все", - признается Злата.

Кроме этого, певица рассказала, что ей больше нравятся брюнеты, но и с блондинами она не против встречаться. Также звезда предпочитает экстремальные свидания с романтическим завершением.

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