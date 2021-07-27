Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка стала головною героїнею нового сезону шоу «Холостячка», зважилася на одкровення про свої невдалі стосунки

Як пише Politeka.net, про це йдеться на офіційній сторінці проекту в Інстаграм.

«Я стикалася з тими моментами, коли мій хлопець просто сказав мені: «Знаєш, я так подумав, ми не зможемо з тобою зустрічатися, бо будуть казати, що це хлопець Злати Огнєвіч!». Я думаю, що все це маячня. Бо якщо людина самодостатня, успішна, сильна, то він не буде перейматися такою темою, що він мій хлопець», - поділилась артистка.

Злата Огнєвіч розповіла, що інші стосунки також закінчилися через ставлення партнера до її кар’єри.

«Також був хлопець, який казав, що він не прийме моєї кар’єри, адже в мене є шанувальники, які будуть залицятися, дарувати квіти. А він хоче, щоб я належала тільки йому. Я вважаю, що це якийсь людський егоїзм. Це навіть не про стосунки. Як одна людина може належати іншій? Я не річ. Я жива особистість. Я не можу нікому належати взагалі», - підкреслила артистка.

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