Популярная певица Злата Огневич снялась перед выходом "Холостячки 2" в новой фотосессии

Популярная певица Злата Огневич ждет выхода первых эфиров второго сезона «Холостячки» с самого начала тайных съемок. Поскольку проект снимают тайно, подальше от внимания сети, сама звезда не может рассказать о нем ничего до самого финала.

Только на пост-шоу, через три месяца после окончания работы над эфирами будет понятно, осталась ли Злата с тем, кого выберет. Сейчас звезда все еще занята съемками, поэтому редко публикует новые кадры в Инстаграм.

Более того, Злата старается выбирать для фанатов нейтральные темы для обсуждений. Перед скорым запуском проекта поддержать певицу решила ее знакомая, написав, как сильно ждет вторую «Холостячку» с Огневич в главной роли.

Яркие снимки звезды, позирующей в розовом наряде с открытым декольте и вырезами выглядели при этом очень смело и ярко. Так Злата выглядит более раскованной и открытой.

Напомним, "Холостячка" Огневич решила заткнуть за пояс Вакарчука, появилось видео: "Какая мощь и сила".

Как сообщала Politeka, «Холостячка» Огневич в эффектном платье предалась мечтам: «Сейчас бы наслаждаться…».

Также Politeka писала, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" сделала признание об отношениях: "Я чувствую...".