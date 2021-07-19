Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", перепела песню группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука

Известная артистка не перестает удивлять своим талантом, передает Politeka.net. В этот раз Злата Огневич, можно сказать, решила заткнуть за пояс Вакарчука - она красиво перепела песню группы "Океан Эльзы" "Той день". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда исполнила кавер и представила клип, который создали специально для фильма «Пульс».

На кадрах Злата Огневич предстала в стильном образе с нескромным декольте, она также надела шляпку и другие аксессуары.

В посте певица рассказала о новой ленте, которая рассказывает об украинской спортсменке Оксане Ботурчук, которая боролась за осуществление своей мечты.

За шесть часов публикация собрала боле 8000 просмотров и много комментариев.

"Супер!!! 🔥", "🔥Какая мощь и сила 🌪🎼🎼🎼", "Как же вкусно звучит😍👏", "Вау! Супер! Все же в вашем исполнении,Злата,такая музыка звучит Особенно круто💎😃❤", "Злата умничка, спасибо за песню!) Мотивирует!) Хочется двигаться вперёд!) 🔥🙌🔥🙌🔥❤️❤️", "Очень мощно! 🔥🔥🔥 Ваш голос - сумасшедшее оружие! 😍", "Кайф❤️😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Зала Огневич занимается пением с ранних лет. Звезда за свой талант была отмечена множеством наград.

Напомним, «Холостячка» Огневич в эффектном платье предалась мечтам

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