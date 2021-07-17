Известная певица Злата Огневич стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка"
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица недавно начала съемки в романтическом реалити-шоу "Холостячка", где будет искать свою любовь. На странице проекта в Instagram опубликовали яркое фото артистки, раскрыли некоторые детали съемок, а также оставили цитаты самой главной героини о шоу.
На снимке Злата позирует в ярком летнем образе – на ней соблазнительный красный купальник интересного фасона. Волосы певицы собраны в кокетливую прическу, а на лице аккуратный макияж, она пронзительно смотрит в камеру.
В подписи к фото говорится: "Съемки в разгаре, мужчины покоряют сердце украинской звезды, а сама Холостячка делится своими мыслями на тему, что же самое главное в отношениях".
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"Я поняла, какое важное значение имеет диалог. А в моем случае еще и нежные объятия, комплименты, прикосновения, – в такие моменты я чувствую вселенскую любовь", - поделилась сама Огневич.
Напомним, "Холостячка" Огневич с огромными губами и скулами ошарашила "новой" внешностью: "Девочки, ну вы поняли".
Как сообщала Politeka, «Холостячка» Огневич выставила напоказ формы в платье с нескромным декольте: фото.
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