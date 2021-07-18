Известная певица Злата Огневич, которая стала второй украинской "Холостячкой", предалась мечтам

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором предстала в эффектном белом платье. Певица сидела за столом и размышляла о том, что этим летом хочется как можно больше отдыхать.

«Я давно не помню такого аномально жаркого лета. А может бросить все и улететь куда-то. Чистые пляжи, белоснежный песочек и бокальчик игристого. Так, стоп. Этот отдых не для меня, он для вас», - отметила Огневич.

«Какое жаркое лето… Сейчас бы где-то в Греции наслаждаться прохладным морем. Согласны?», - обратилась к поклонникам «Холостячка» под видео.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

"Злата, роскошно выглядишь", «Какая хорошенькая», «Ты просто богиня», «Слишком жарко от такого вида», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Огневич в необычном купальнике показала, чем будет очаровывать мужчин на "Холостячке": "На улице и так горячо, а тут...".

А еще Politeka сообщала, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" неожиданно заговорила об отношениях: "Я чувствую...".

Также Politeka писала, что Злата Огневич вся в белом открыла новый раздел своей личной истории: "Чувственная".