Злата Огневич у відвертому вбранні соковито увірвалася в літо

Як повідомляє Politeka.net, Злата Огневич стала героїнею другого сезону романтичного шоу"Холостячка". Раніше співачка розповіла, що готова шукати чоловіка її мрії на проекті, цього ж разу вона вирішила поділитися досягненням.

Так, Злата презентувала новий кліп на україномовну композицію - "Мій назавжди", про що повідомив канал СТБ в Instagram.

Прем'єра відеороботи відбулася 16 липня на ютуб-каналі співачки. Режисером кліпу став відомий кліпмейкер Герман Ненов. Чуттєва робота показує, як співачка відпускає минуле і відкривається новому життю.

"Мій назавжди" — це нова історія мого життя. Я закриваю сторінки минулого і починаю все з чистого аркуша, Новий розділ своєї любовної історії", — зізналася Злата напередодні початку романтичного шоу "Холостячка".

На знімку Злата відображена в білосніжному вбранні і з розпущеними по плечах локонами. На обличчі у виконавиці ніжний макіяж. Вона сидить за синтезатором і чуттєво грає пісню.

Підписники нової холостячки оцінили її нове фото і пісню в коментарях до публікації: "вірю, що на цьому проекті буде саме той чоловік, адже Злата заслуговує бути щасливою в любові", "дуже чуттєва пісня", " по-во-во яка дівчина, яскраво!", "Думала, це якась топова американська модель".

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