Злата Огневич в откровенном наряде сочно ворвалась в лето

Как сообщает Politeka.net, Злата Огневич стала героиней второго сезона романтического шоу "Холостячка". Ранее певица рассказала, что готова искать мужчину ее мечты на проекте, на этот же раз она решила поделиться достижением.

Так, Злата презентовала новый клип на украиноязычную композицию - "Мій назавжди", о чем сообщил канал СТБ в Instagram.

Премьера видеоработы состоялась 16 июля на ютуб-канале певицы. Режиссером клипа стал известный клипмейкер Герман Ненов. Чувственная работа показывает, как певица отпускает прошлое и открывается новой жизни.

"Мой навсегда" — это новая история моей жизни. Я закрываю страницы прошлого и начинаю все с чистого листа, новый раздел своей любовной истории", — призналась Злата в предверии начала романтического шоу "Холостячка".

На снимке Злата запечатлена в белоснежном наряде и с распущенными по плечам локонами. На лице у исполнительницы нежный макияж. Она сидит за синтезатором и чувственно играет песню.

Подписчики новой холостячки оценили ее новое фото и песню в комментариях к фото: "Верю, что на этом проекте будет именно тот мужчина, ведь Злата заслуживает быть счастливой в любви", "Очень чувственная песня", "Во-во-во какая девушка, ярко!", "Думала, это какая-то топовая американская модель".

Напомним, ведущего "Голосу країни" заподозрили в романе с "Холостячкой" Огневич.

Как сообщала Politeka, ведущий Григорий Решетник "уединился" с новой "Холостячкой" Огневич.

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич с огромными губами и скулами ошарашила "новой" внешностью.