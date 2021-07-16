Відома українська співачка і майбутня «холостячка» Злата Огневич показала фігуру в спокусливому купальнику, заспівавши про кохання

Артистка, яка незабаром стане головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка", поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Вже завтра співачка збирається випустити новий кліп на свою пісню про кохання. А поки Злата лише дражнить шанувальників окремими кадрами з майбутнього музичного відео.

Так, в чорно-білому ролику співачка постає перед глядачами в максимально літньому образі: на ній чорний злитий купальник з величезним вирізом на животі, який ідеально підкреслює фігуру артистки.

На кадрах Огневич красується своїми формами в покинутій будівлі, на капоті машини і в морі. Співачка виглядає дуже спокусливо.

"Мій назавжди, тільки я і тільки ти...", - підписала кадри Огневич.

Її шанувальники прийшли в захват від такого тизера.

"завтра буде жарко", "яка епатажна, чарівна, Сексуальна, красива", "Ну не треба так, і так гаряче на вулиці а тут таке", "блін, як же красиво", "як завжди неперевершена Злата", - пишуть люди.

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