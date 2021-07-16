Известная украинская певица и будущая «холостячка» Злата Огневич показала фигуру в соблазнительном купальнике, спев о любви

Артистка, которая вскоре станет главной героиней нового сезона шоу «Холостячка», поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Уже завтра певица собирается выпустить новый клип на свою песню о любви. А пока Злата лишь дразнит поклонников отдельными кадрами из предстоящего музыкального видео.

Так, в черно-белом ролике певица предстает перед зрителями в максимально летнем образе: на ней черный слитный купальник с огромным вырезом на животе, который идеально подчеркивает фигуру артистки.

На кадрах Огневич красуется своими формами в заброшенном здании, на капоте машины и в море. Певица выглядит очень соблазнительно.

«Мой навсегда, только я и только ты…», - подписала кадры Огневич.

Ее поклонники пришли в восторг от такого тизера.

«завтра будет жарко», «Какая эпатажная, очаровательная, сексуальная, красивая», «Ну не надо так, и так горячо на улице а тут такое», «Блин, как же красиво», «Как всегда непревзойденная Злата», - пишут люди.

Напомним, ведущего "Голосу країни" заподозрили в романе с "Холостячкой" Огневич.

Как сообщала Politeka, ведущий Григорий Решетник "уединился" с новой "Холостячкой" Огневич.

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич с огромными губами и скулами ошарашила "новой" внешностью.