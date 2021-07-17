Відома співачка Злата Огневич стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка нещодавно почала зйомки в романтичному реаліті-шоу "Холостячка", де шукатиме своє кохання. На сторінці проекту в Instagram опублікували яскраве фото артистки, розкрили деякі деталі зйомок, а також залишили цитати найголовнішої героїні про шоу.

На знімку Злата позує в яскравому літньому образі - на ній спокусливий червоний купальник цікавого фасону. Волосся співачки зібране в кокетливу зачіску, а на обличчі акуратний макіяж, вона пронизливо дивиться в камеру.

У підписі до фото йдеться: "Зйомки в розпалі, чоловіки підкорюють серце української зірки, а сама Холостячка ділиться своїми думками на тему, що ж найголовніше у відносинах".

"Я зрозуміла, яке важливе значення має діалог. А в моєму випадку ще й ніжні обійми, компліменти, дотики, – в такі моменти я відчуваю вселенську любов", - поділилася сама Огневич.

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