Известная украинская певица Злата Огневич, новая "Холостячка", показала, как отдыхает

Как пишете Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей. Красотка участвовала даже на Евровидении, где ей удалось занять третье место, а сейчас решила попытать счастье на проекте "Холостячка". Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Злата показала, как проводит вечер с подружкой. Красотки танцевали под Меладзе, находясь в кафе. Девушки подпевали, показала Огневич все сняла на телефон.

"Самба белого мотылька...", звучала музыка на видео.

Злата добавила смайлик в виде настоящего сердца к себе на видео в сторис Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в этом разделе социальной сети подобных функций нет.

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