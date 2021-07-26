Известная украинская певица Злата Огневич, новая "Холостячка", показала, как отдыхает
Как пишете Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей. Красотка участвовала даже на Евровидении, где ей удалось занять третье место, а сейчас решила попытать счастье на проекте "Холостячка". Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Злата показала, как проводит вечер с подружкой. Красотки танцевали под Меладзе, находясь в кафе. Девушки подпевали, показала Огневич все сняла на телефон.
"Самба белого мотылька...", звучала музыка на видео.
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Злата добавила смайлик в виде настоящего сердца к себе на видео в сторис Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в этом разделе социальной сети подобных функций нет.
Напомним, "Холостячка" Огневич сверкнула декольте, заговорив о серьезных отношениях
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