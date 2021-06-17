Героиня "Холостячки-2", украинская певица Злата Огневич впечатлила видом на съемках премьерного выпуска шоу

Как передает Politeka.net, на странице проекта в Инстаграм появилось видео, на котором Злата вместе с Григорием Решетником запускали шоу. Злата выбрала для премьеры очень короткое платье, которое подчеркнуло не только стройные ножки звезды, но и ее тонкую талию и округлые бедра.

«Телеканал СТБ начал съемки второго сезона лучшего романтического реалити страны - «Холостячка». Этой осенью будет искать свою любовь в проекте певица Злата Огневич. Злата призналась, что покорить ее можно романтикой и драйвом. Ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих эмоций», - сообщили на странице шоу.

Авторы аккаунта добавили, что второй сезон шоу будет феерическим и незабываемым, потому что над проектом работает лучшая команда страны.

«Уверен, совсем скоро Украина станет свидетелем новой истории любви», - заявил бессменный телеведущий шоу Григорий Решетник.

В комментариях мнение по поводу шоу разделились.

«Извините, но сезон с @misha.k.ua не переплюнет никакая Злата», «Если Злата согласится пойти на свидание с мужчиной, вне проекта, то я готов ее пригласить», «Ждем с нетерпением», - пишут пользователи сети.

Напомним, что "Холостячка" Огневич в роскошном белом платье появилась в неожиданном месте: "Хочется поскорее сбежать".

Также Politeka писала, что Злата Огневич в наряде невесты с разрезом от бедра показала, что ждет победителя "Холостячки": "Неземная".

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