Героиня "Холостячки-2", украинская певица Злата Огневич впечатлила видом на съемках премьерного выпуска шоу
Как передает Politeka.net, на странице проекта в Инстаграм появилось видео, на котором Злата вместе с Григорием Решетником запускали шоу. Злата выбрала для премьеры очень короткое платье, которое подчеркнуло не только стройные ножки звезды, но и ее тонкую талию и округлые бедра.
«Телеканал СТБ начал съемки второго сезона лучшего романтического реалити страны - «Холостячка». Этой осенью будет искать свою любовь в проекте певица Злата Огневич. Злата призналась, что покорить ее можно романтикой и драйвом. Ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих эмоций», - сообщили на странице шоу.
Авторы аккаунта добавили, что второй сезон шоу будет феерическим и незабываемым, потому что над проектом работает лучшая команда страны.
«Уверен, совсем скоро Украина станет свидетелем новой истории любви», - заявил бессменный телеведущий шоу Григорий Решетник.
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В комментариях мнение по поводу шоу разделились.
«Извините, но сезон с @misha.k.ua не переплюнет никакая Злата», «Если Злата согласится пойти на свидание с мужчиной, вне проекта, то я готов ее пригласить», «Ждем с нетерпением», - пишут пользователи сети.
Напомним, что "Холостячка" Огневич в роскошном белом платье появилась в неожиданном месте: "Хочется поскорее сбежать".
Также Politeka писала, что Злата Огневич в наряде невесты с разрезом от бедра показала, что ждет победителя "Холостячки": "Неземная".
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич в узком топе показала все свои прелести: соблазнительные кадры.