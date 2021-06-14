Нова "Холостячка" Злата Огневич вразила видом у новій фотосесії на яхті

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Буквально днями стартували зйомки реаліті за участю артистки, і у неї навіть з'явився фаворит, після першої вечірки з нареченими. Тепер же у своєму мікроблозі в Instagram артистка поділилася результатами нової незвичайної фотосесії, а в підписі до публікації торкнулася важливу тему.

На нових знімках Злата позує на яхті в одному з ресторанних комплексів. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному образі - на ній білосніжне плаття цікавого фасону, яке вона доповнила чорним поясом і лакованими чобітьми. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і стрункі ніжки красуні. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Огневич поділилася потаємним: "Де ми справжні? У спілкуванні з друзями, суспільстві або наодинці з думками і відображенням в дзеркалі? Часто буває так, що у своїх інтерв'ю я міркую на теми, далекі від питань журналіста. І в ці моменти я бачу замішання в очах співрозмовника. Адже він хоче дізнатися, скільки я грошей отримую / витрачаю, що за квартира, машина, якісь інтимні подробиці з життя і т.д. у мене виникає стійке відчуття, що мене занурили в паралельну реальність, звідки хочеться скоріше втекти".

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