Новая "Холостячка" Злата Огневич поразила видом в новой фотосессии на яхте

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Буквально на днях стартовали съемки реалити с участием артистки, и у нее даже появился фаворит, после первой вечеринки с женихами. Теперь же в своем микроблоге в Instagram артистка поделилась результатами новой необычной фотосессии, а в подписи к публикации затронула важную тему.

На новых снимках Злата позирует на яхте в одном из ресторанных комплексов. Перед камерой она появилась в необычном образе – на ней белоснежное платье интересного фасона, которое она дополнила черным поясом и лакированными сапогами. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру и стройные ножки красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Огневич поделилась сокровенным: "Где мы настоящие? В общении с друзьями, обществе или наедине с мыслями и отражением в зеркале? Часто бывает так, что в своих интервью я рассуждаю на темы, далёкие от вопросов журналиста. И в эти моменты я вижу замешательство в глазах собеседника. Ведь он хочет узнать, сколько я денег получаю/трачу, что за квартира, машина, какие-то интимные подробности из жизни и т.д. У меня возникает стойкое ощущение, что меня погрузили в параллельную реальность, откуда хочется поскорее сбежать".

Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."

Как сообщала Politeka, "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".

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