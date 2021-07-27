Популярная певица Злата Огневич, которая стала главной героиней нового сезона шоу «Холостячка», решилась на откровения о своих неудачных отношениях

Как пишет Politeka.net об этом говорится на официальной странице проекта в Инстаграм.

«Я сталкивалась с теми моментами, когда мой парень просто сказал мне: «Знаешь, я так подумал, мы не сможем с тобой встречаться, потому что будут говорить, что это парень Златы Огневич!». Я думаю, что все это бред. Потому что если человек самодостаточный, успешный, сильный, то он не будет заниматься такой темой, что он мой парень», - поделилась артистка.

Злата Огневич рассказала, что другие отношения также закончились из-за отношения партнера к ее карьере.

«Также был парень, который говорил, что он не примет моей карьеры, ведь у меня есть поклонники, которые будут ухаживать, дарить цветы. А он хочет, чтобы я принадлежала только ему. Я считаю, что это какой-то человеческий эгоизм. Это даже не об отношениях. Как один человек может принадлежать другому? Я не вещь. Я живая личность. Я не могу никому принадлежать вообще», - подчеркнула артистка.

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