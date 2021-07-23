Известная украинская певица Злата Огневич стала главной героиней популярного романтического реалити-шоу "Холостячка-2"
Как пишет Politeka.net, уроженка Крыма певица Злата Огневич начали съемки в популярном проекте СТБ "Холостячка". Таким образом девушка надеется найти свою вторую половинку и создать семью. На странице проекта в Instagram главная героиня шоу делится своими ощущениями и переживаниями из-за съемки.
"Сейчас все силы уходят на то, чтобы найти мужчину своей мечты. Действительно происходят какие-то невероятные события. И мне немножко грустно, что такое в жизни может случиться лишь один раз. Дальше будет много других классных событий. Но то, что происходит со мной этим летом, — это уникальный опыт. И я благодарна за него", - признается "Холостячка".
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На снимке к посту Злата позирует в легкой белой летнее платье с черным поясом и искренне улыбается.
Ранее Politeka писала, о том, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" появилась в смелом купальнике и заговорила о любви: "Купаюсь в…".
Напомним, что Решетник с женой показали "холостячке" Огневич идеального парня: как он выглядит.
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич решила заткнуть за пояс Вакарчука, появилось видео: "какая мощь и сила".