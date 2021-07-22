Популярна співачка Злата Огневич показала в мережі дивовижне фото в сміливому купальнику
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так цього разу зіркова красуня виклала в мережу спокусливу фотографію, на якій показала всі свої принади.
Як видно, Злата відображена в цікавій локації майже в повний зріст так що всі можуть розглянути її апетитну фігуру. Перед камерою красуня з'явилася у відвертому чорному купальнику на оригінальних застібках, який красиво підкреслив ідеальне тіло. Волосся співачки розпущене в об'ємному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж.
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У підписі до фото Огневич написала: "Літо спекотне. Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер – купаюся в морі любові". Користувачі тут е почали обговорювати новий знімок артистки, засинаючи її компліментами в коментарях.
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