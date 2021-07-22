Популярная певица Злата Огневич показала в сети удивительное фото в смелом купальнике

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так в этот раз звездная красотка выложила в сеть соблазнительную фотографию, на которой показала все свои прелести.

Как видно, Злата запечатлена в интересной локации почти в полный рост так что все могут рассмотреть ее аппетитную фигуру. Перед камерой красотка появилась в откровенном черном купальнике на оригинальных застежках, который красиво подчеркнул идеальное тело. Волосы певицы распущены в объемной укладке, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фото Огневич написала: "Лето жаркое. Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь – купаюсь в море Любви". Пользователи тут е принялись обсуждать новый снимок артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях.

Напомним, "Холостячка" Огневич решила заткнуть за пояс Вакарчука, появилось видео: "Какая мощь и сила".

Как сообщала Politeka, «Холостячка» Огневич в эффектном платье предалась мечтам: «Сейчас бы наслаждаться…».

Также Politeka писала, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" сделала признание об отношениях: "Я чувствую...".