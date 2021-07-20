Відомий український телеведучий 37-річний Григорій Решетник разом з дружиною Христиною та маленьким сином Сашою зустрілися із героїнею шоу "Холостячка" Златою Огнєвіч

Як пише Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" та "Холостяка" Христина Решетник активно веде свій міні-блог в Instagram, де часто ділиться цікавими знімками.

Так, цього разу Христина опублікувала сімейне фото разом із новою "Холостячкою" Златою Огнєвіч. Христина та Григорій Решетники позують у полосатих футболках та шортах, сина Олександра одягли у джинсовий літній комбінезон. Злата обрала красиву жовчу сукню, яку доповнила цікавими аксесуарами.

Як ми Сашуню з головною Холостячкою країни знайомили 🤩😍❤️🌹 Хоч нам і 7 місяців, але ми цінуємо жіночу красу 😅😳 Судячи з фото - тільки так 👌, - підписала фото Христина.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків та активно коментують світлини.

"Крістіна, ви із Златою схожі як сестри!", "Сашуня в захваті", "Сашуня, очевидно, закохався", "Який маленький красунчик", "Сашка здивований… нормальна реакція чоловіка", "Погляд Олександра на другому фото це щось", - пишуть користувачі мережі.

Раніше Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника в халаті показала, як справляється з маленькою дитиною: "Ми не з тих...".

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич в ефектній сукні віддалася мріям: "Зараз би насолоджуватися...".

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, як виглядає на відпочинку: "І не скажеш, що троє дітей".