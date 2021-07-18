Відома співачка Злата Огневич, яка стала другою українською "Холостячкою", віддалася мріям

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому постала в ефектній білій сукні. Співачка сиділа за столом і розмірковувала про те, що цього літа хочеться якомога більше відпочивати.

"Я давно не пам'ятаю такого аномально спекотного літа. А може кинути все і полетіти кудись. Чисті пляжі, білосніжний пісочок і келишок ігристого. Так, стоп. Цей відпочинок не для мене, він для вас", - зазначила Огневич.

"Яке спекотне літо... зараз би десь в Греції насолоджуватися прохолодним морем. Згодні?",- звернулася до шанувальників "Холостячка" під відео.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Злата, розкішно виглядаєш", "яка гарненька", «Ти просто богиня», "занадто жарко від такого виду", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Огневич в незвичайному купальнику показала, чим буде зачаровувати чоловіків на "Холостячці": "на вулиці і так гаряче, а тут...".

А ще Politeka повідомляла, що Огневич в розпал зйомок "Холостячки" несподівано заговорила про стосунки: "Я відчуваю...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич вся в білому відкрила новий розділ своєї особистої історії:"чуттєва".