Дружина Григорія Решетника вразила ефектним образом на прогулянці по Одесі

Як повідомляє Politeka.net, зіркова сім'я Григорія і Христини Решетник вирішила влаштувати коротку відпустку в Україні. Вони вирушили до Одеси, де проводять час з наймолодшим сином.

Дівчина показала на сторінці в Instagram стильний образ на прогулянці по місту і захопила мережу буквально з першого погляду.

Для прогулянки вона обрала стильний повсякденний аутфіт, який може підійти будь-якій модниці.

Дружина Григорія Решетника позувала перед камерою в синіх шортах з високою талією, а також смугастому топі. Доповнюють образ годинник на зап'ясті, кросівки на високій платформі, прикрашені блакитними вставками. Волосся вона розпустила по плечах, а макіяж зробила ледь помітним і невиразним.

У такому вбранні вона виглядає спокусливо і стильно, тому користувачі мережі не змогли промовчати.

Багатьох вражає струнка і підтягнута фігура дівчини - вона дуже швидко повернулася у форму після третіх пологів: "Хіба це мама трьох дітей? Красунечка", "Лялька Барбі! І скажіть, що це мама 3 діток! Розумничка-красуня!", "І не скажеш, що троє дітей у вас", "Стильна дівчинка", "Дівчинка, років 18".

Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетніка похвалилася засмаглими ніжками в ефектному міні.

Як повідомляла Politeka, ведучий Григорій Решетнік "усамітнився" з новою "Холостячкою" Огневич.

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