Известный украинский телеведущий 37-летний Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и маленьким сыном Сашей встретились с героиней шоу "Холостячка" Златой Огневич

Как пишет Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостяка" Кристина Решетник активно ведет свой мини-блог в Instagram, где часто делится интересными снимками.

Так, на этот раз Кристина опубликовала семейное фото вместе с новой "холостячкой" Златой Огневич. Кристина и Григорий Решетники позируют в полосатих футболках и шортах, сына Александра одели в джинсовый летний комбинезон. Злата выбрала красивое желчное платье, которое дополнила интересными аксессуарами.

Как мы Сашуню с главной холостячкой страны знакомили, хоть нам и 7 месяцев, но мы ценим женскую красоту, судя по фото - только так, - подписала фото Кристина.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и активно комментируют фотографии.

"Кристина, вы со Златой похожи как сестры!", "Сашуня в восторге", "Сашуня, очевидно, влюбился", "какой маленький красавчик", "Сашка удивлен... нормальная реакция мужа", "взгляд Александра на втором фото это что - то", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника в халате показала, как справляется с маленьким ребенком: "Мы не из тех...".

Напомним, что "Холостячка" Огневич в эффектном платье отдалась мечтам: "сейчас бы наслаждаться...".

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как выглядит на отдыхе: "И не скажешь, что трое детей".