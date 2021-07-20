Известный украинский телеведущий 37-летний Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и маленьким сыном Сашей встретились с героиней шоу "Холостячка" Златой Огневич
Как пишет Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостяка" Кристина Решетник активно ведет свой мини-блог в Instagram, где часто делится интересными снимками.
Так, на этот раз Кристина опубликовала семейное фото вместе с новой "холостячкой" Златой Огневич. Кристина и Григорий Решетники позируют в полосатих футболках и шортах, сына Александра одели в джинсовый летний комбинезон. Злата выбрала красивое желчное платье, которое дополнила интересными аксессуарами.
Как мы Сашуню с главной холостячкой страны знакомили, хоть нам и 7 месяцев, но мы ценим женскую красоту, судя по фото - только так, - подписала фото Кристина.
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Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и активно комментируют фотографии.
"Кристина, вы со Златой похожи как сестры!", "Сашуня в восторге", "Сашуня, очевидно, влюбился", "какой маленький красавчик", "Сашка удивлен... нормальная реакция мужа", "взгляд Александра на втором фото это что - то", - пишут пользователи сети.
Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника в халате показала, как справляется с маленьким ребенком: "Мы не из тех...".
Напомним, что "Холостячка" Огневич в эффектном платье отдалась мечтам: "сейчас бы наслаждаться...".
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как выглядит на отдыхе: "И не скажешь, что трое детей".