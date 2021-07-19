Дружина ведучого шоу " Холостяк" Григорія Решетника, Христина, показала наймолодшого сина-7-місячного Сашу

Як передає Politeka.net, зворушливі знімки жінка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Христина розповіла, що вони з чоловіком і молодшим сином вирушили в коротку відпустку. Спочатку вони ненадовго відвідали Одесу, після цього виїхали на весілля в Черкаси і весь цей час їх 7-місячний Саша був активним і бадьорим.

"У перервах, Звичайно, солодко спав на вулиці, але в цілому, спілкувався з усіма, фотографувався і щось розповідав постійно-3-дитина у нас любить рух і увагу))!» ,- пише дружина Решетника.

Багатодітна мама зізналася, що вона не з тих, хто тримає дітей вдома до 5 років.

«Ми не з тих батьків, що тримаємо дітей вдома до 5 років. Сашуня уже з 3 тижнів був зі мною на зйомках, а з місяця був з Коханим на заходах 🤣 І так було й попередні рази - Ваня і Діма виховувалися, живучи з нами на роботі!



А ви забобонні - ну типу не випускати дітей в люди до старшого віку? Що скажете? ",- запитала вона у фоловерів.

Свою публікацію вона проілюструвала знімками, на яких зображена в білому махровому халаті і з немовлям на руках.

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