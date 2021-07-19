Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, показала самого младшего сына – 7-месячного Сашу

Как передает Politeka.net, трогательные снимки женщина выложила на своей странице в Инстаграм.

Кристина рассказала, что они с мужем и младшим сыном отправились в короткий отпуск. Сначала они ненадолго посетили Одессу, после этого выехали на свадьбу в Черкассы и всё это время их 7-месячный Саша был активным и бодрым.

«В перерывах, конечно, сладко спал на улице, но в целом, общался со всеми, фотографировался и что-то рассказывал постоянно - 3- ребенок у нас любит движение и внимание))!», - пишет супруга Решетника.

Многодетная мама призналась, что она не из тех, кто держит детей дома до 5 лет.

« Мы не из тех родителей, что держим детей дома до 5 лет. Сашуня уже с 3 недель был со мной на съемках, а с месяца был с любимым на мероприятиях 🤣 Так было и в предыдущие разы - Ваня и Дима воспитывались, живя с нами на работе! А вы суеверны - ну типа не выпускать детей в люди к постарше? Что скажете?», - спросила она у фолловеров.

Свою публикацию она проиллюстрировала снимками, на которых запечатлена в белом махровом халате и с младенцем на руках.

Напомним, жена ведущего «Холостяка» Решетника хвастнула загорелыми ножками в эффектном мини.

Как сообщала Politeka, ведущий Григорий Решетник "уединился" с новой "Холостячкой" Огневич.

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