Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", переспівала пісню гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука

Відома артистка не перестає дивувати своїм талантом, передає Politeka.net. Цього разу Злата Огневич, можна сказати, вирішила заткнути за пояс Вакарчука - вона красиво переспівала пісню групи "Океан Ельзи" "Той день". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка виконала кавер і представила кліп, який створили спеціально для фільму «Пульс».

На кадрах Злата Огневич постала в стильному образі з нескромним декольте, вона також одягла капелюшок та інші аксесуари.

У пості співачка розповіла про нову стрічку, яка розповідає про українську спортсменку Оксану Ботурчук, яка боролася за здійснення своєї мрії.

За шість годин публікація зібрала понад 8000 переглядів і багато коментарів.

"Супер!!! 🔥 ", "🔥Яка міць і сила🌪 🎼 🎼 🎼", " як же смачно звучить😍 👏", " вау! Супер! Все ж у вашому виконанні,Злата, така музика звучить особливо круто☺❤", "Злата розумничка, спасибі за пісню!) Мотивує!) Хочеться рухатися вперед!) 🔥🙌🔥🙌🔥❤️❤️", "Дуже потужно! 🔥 🔥 🔥 Ваш голос - божевільна зброя! 😍 ", "Кайф❤️😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, що Огневич займається співом з ранніх років. Зірка за свій талант була відзначена безліччю нагород.

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