Відома українська співачка Злата Огневич і також учасниця шоу "Холостячка" поділилася фотографіями з шикарного відпочинку

Як передає Politeka.net, Злата Огневич стала новою "Холостячкою" у другому сезоні однойменного шоу. Також Злата Огневич відома всій Україні як талановита виконавиця вже не перший рік.

Нова "Холостячка" часто радує своїх шанувальників новим контентом в соціальних мережах. Цього разу вона поділилася добіркою дивовижних фото. На знімках Злата в шикарних образах. Перший - стильний оверсайзовий салатовий костюм, надітий на голе тіло.

Другий образ не менш приголомшливий, Злата в дивовижному короткому платті з глибоким декольте сірого кольору, який на сонці відсвічує сріблом.

"Згадую свої подорожі і той захват, який я відчувала кожен раз, прилітаючи в іншу країну. Частенько траплялися і студентські варіанти в плані комфорту і локації проживання, (ну, розумієте, про що я)



Тепер мені хочеться виняткового комфорту і якості у всьому. Наприклад, як в прекрасному готелі, де є абсолютно все для першокласного відпочинку!

Особлива любов до білосніжних вілл готелю, там справжнісінький Рай.



У моєму новому кліпі» Мій назавжди " можна побачити, наскільки красиво Це місце. Дуже рекомендую, Ви отримаєте справжнє задоволення від готелю і чудесного персоналу! Спасибі за запрошення і теплий прийом", відверто поділилася співачка.

Під фотографією набралося більше 1500 лайків і шанувальники захоплено відреагували на публікацію Злати: "Красива і впевнена", "Красуня", "Злата, ти прекрасна", "Яка ж ви талановита і красива".

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