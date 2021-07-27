Известная украинская певица Злата Огневич и также участница шоу "Холостячка" поделилась фотографиями с шикарного отдыха

Как передает Politeka.net, Злата Огневич стала новой "Холостячкой" во втором сезоне одноименного шоу. Также Злата Огневич известна всей Украине как талантливая исполнительница уже не первый год.

Новая "Холостячка" часто радует своих поклонников новым контентом в социальных сетях. На этот раз она поделилась подборкой удивительных фото. На снимках Злата в шикарных образах. Первый - стильный оверсайзовый салатовый костюм, надетый на голое тело.

Второй образ не менее потрясающий, Злата в удивительном коротком платье с глубоким декольте серого цвета, который на солнце отсвечивает серебром.

"Вспоминаю свои путешествия и тот восторг, который я испытывала каждый раз, прилетая в другую страну. Частенько случались и студенческие варианты в плане комфорта и локации проживания, ( ну, понимаете, о чём я)



Теперь мне хочется исключительного комфорта и качества во всём. Например, как в прекрасном отеле, где есть абсолютно ВСЁ для первоклассного отдыха!

Особая любовь к белоснежным виллам отеля, там самый настоящий Рай.



В моём новом клипе «Мій назавжди» можно увидеть, насколько красиво это место. Очень рекомендую, Вы получите настоящее удовольствие от отеля и чудесного персонала! Спасибо за приглашение и тёплый приём", откровенно поделилась певица.

Под фотографией набралось более 1500 лайков и поклонники восторженно отреагировали на публикацию Златы: "Красивая и увереная", "Красавица", "Злата, ты прекрасная", "Какая же вы талантливая и красивая".

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