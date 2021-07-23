Відома українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею популярного романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2"

Як пише Politeka.net, уродженка Криму співачка Злата Огнєвіч розпочали зйомки у популярному проєкті СТБ "Холостячка". Таким чином дівчина надіється знайти свою другу половинку та створити сім’ю. На сторінці проєкту в Instagram головна героїня шоу ділиться своїми відчуттями та переживаннями через зйомки.

"Зараз усі сили йдуть на те, щоб знайти чоловіка своєї мрії. Дійсно відбуваються якісь неймовірні події. І мені трішки сумно, що таке у житті може трапитися лише один раз. Далі буде багато інших класних подій. Але те, що відбувається зі мною цього літа, — це унікальний досвід. І я вдячна за нього", - зізнається "Холостячка".

На знімку до посту Злата позує у легенькій білій літній сукні з чорним поясом та щиро посміхається.

Раніше Politeka писала, про те, що Огнєвіч у розпал зйомок "Холостячки" з'явилася у сміливому купальнику і заговорила про кохання: "Купаюся в…".

Нагадаємо, що Решетник з дружиною показали "Холостячці" Огнєвіч ідеального хлопця: як він виглядає.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огнєвіч вирішила заткнути за пояс Вакарчука, з'явилося відео: "Яка міць і сила".