Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич похвасталась отменной фигуркой

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Злата опубликовала фото, которое буквально свело с ума ее поклонников. 35-летняя звезда позировала в красном топе, который напоминал верх от купальника, а также в длинной прозрачной красной юбке. Под юбкой у звезды красовались шортики, которые выгодно подчеркнули ее талию и округлые бедра. Рюши на юбке добавили образу певицы загадочности.

Как известно, Огневич стала новой героиней шоу «Холостячка». В первом сезоне свою любовь искала Ксения Мишина, которая довольно долго встречалась со своим избранником после проекта. Злата идет на проект, чтобы найти свою любовь. Об этом артистка рассказывала в интервью. Также певица призналась, что ей не везет с парнями из-за ее доверчивости. Злата уточнила, что ей попадаются одни подонки.

Напомним, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" заговорила о личной жизни: "Я не могу...".

Как сообщала Politeka, Огневич удивила соблазнительным поведением на съемках "Холостячки": "Я люблю пробовать…".

Также Politeka писала, что Злата Огневич с глубоким декольте рассказала, как будет проверять женихов на "Холостячке": "Непросто угодить".