Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", розповіла, про якого чоловіка мріє, і як перевірятиме учасників шоу

Відома українська артистка прийняла рішення взяти участь у проекті, щоб знайти своє кохання, передає Politeka.net.

Шоу вийде на екрани вже цієї осені. Злата розповіла, до чого готується. Слова співачки передали в пості офіційної групи проекту в Instagram.

Так, Злата очікує екстремальні побачення від учасників, адже вона веде активний спосіб життя. Співачка хоче подивитися, на що хлопці будуть готові заради неї піти, попередивши - вона вимоглива, і їй не просто догодити.

Зірка також висловила свої побоювання, що їй можуть подобатися відразу два хлопця, і тоді вона обох запросить на побачення, ставлячи їх в такі умови, коли буде розкриватися їх характер.

"Я точно знаю, що на проекті вони будуть говорити: "Я такий класний, я обожнюю дітей, я обожнюю тварин, я обожнюю екстрим!". А насправді вони можуть бути зовсім іншими людьми", - повідомила Злата.

"Начебто всього на рік її старше, а ніби на ціле життя... Не відкриється людина на камеру так, яким він є в реальності) Ну ніяк)", - прокоментував один з користувачів мережі.

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