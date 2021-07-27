Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", рассказала, о каком мужчине мечтает, и как будет проверять участников шоу

Известная украинская артистка приняла решение поучаствовать в проекте, чтобы найти свою любовь, передает Politeka.net.

Шоу выйдет на экраны уже этой осенью. Злата рассказала, к чему готовится. Слова певицы передали в посте официальной группы проекта в Инстаграм.

Так, Злата ожидает экстремальные свидания от участников, ведь она ведет активный образ жизни. Певица хочет посмотреть, на что парни будут готовы ради нее пойти, предупредив - она требовательная, и ей не просто угодить.

Звезда также высказала свои опасения, что ей могут нравиться сразу два парня, и тогда она обоих пригласит на свидания, ставя их в такие условия, когда будет раскрываться их характер.

"Я точно знаю, что на проекте они будут говорить: "Я такой классный, я обожаю детей, я обожаю животных, я обожаю экстрим!". А на самом деле они могут быть совсем другими людьми", - сообщила Злата.

"Вроде всего на год ее старше, а как будто на целую жизнь... Не откроется человек на камеру так, каким он есть в реальности) Ну никак)", - прокомментировал один из пользователей сети.

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