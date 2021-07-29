Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала новою "холостячкою", відверто відповіла на питання про шоу

Як пише Politeka.net, уродженка Криму співачка Злата Огнєвіч розпочала зйомки у популярному проєкті СТБ "Холостячка". Таким чином дівчина надіється знайти свою другу половинку та створити сім’ю. На сторінці проєкту в Instagram головна героїня шоу відповіла на короткі цікаві запитання про шоу.

Так, співачка охарактеризувала себе трьома словами, а також зізналася, що планує цілуватися з учасниками шоу, якщо це буде доречно й така нагода буде.

"Я вже собі купила бальзам для губ. Тому, я планую. Ну як же… Мені треба чоловіка не тільки відчути за допомогою спілкування. Я люблю куштувати на смак. Мені це цікаво. І тому мені буде цікаво цілуватися. Не знаю, може, це будуть цнотливі такі поцілунки, а, можливо, й пристрасні. Може, я закохаюся в хлопця на першому побаченні і все", - зізнається Злата.

Окрім цього, співачка розповіла, що їй більше подобаються брюнети, але й з блондинами вона не проти зустрічатися. Також зірка надає перевагу екстремальним побаченням із романтичним завершенням.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Огневич наочно показала нареченим, в якій розкоші любить відпочивати: "Тепер мені хочеться...".

Нагадаємо, що Огнєвіч в розпал зйомок "Холостячки" приголомшила одкровенням про особисте життя: "Я не можу...".

А ще Politeka повідомляла, що Огнєвіч у розпал зйомок "Холостячки" відверто розповіла про труднощі в житті: "Усі сили йдуть на те, щоб…".