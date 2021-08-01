Ведущий шоу «Холостячка», главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич, выдал подноготную проекта, и рассказал о самом главном

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник поделился подробностями нового сезона «Холостячки» в интервью «Фактам».

Так, большую часть выпусков уже отсняли и Решетник заметил, что «Холостячка», похоже, таки влюблена.

«Причем, по-моему, даже не в одного мужчину — у девушек так бывает. Фавориты меняются каждый день. Да и Злата умеет в себя влюблять. Сейчас как раз ее чувства перерастают во что-то большее, и, как всегда, в финале героине предстоит сложнейший выбор», - рассказал ведущий.

По словам Решетника, у Огневич уже определились фавориты, однако прогнозировать что-то он не берется.

«Уже определились несколько фаворитов, которые могут покорить сердце Златы, но ничего утверждать невозможно. На самом деле, я как человек, который уже десять лет задействован в романтическом реалити, могу сказать, что выводить какие-то формулы любви и закономерности не получается. Каждый раз это личный выбор самого героя», - рассказал ведущий.

Напомним, новая «Холостячка» Огневич подразнила видом в прозрачной юбке: яркие кадры.

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