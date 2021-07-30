Ведущий шоу «Холостячка», главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич, раскрыл подробности проекта

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник рассказал, чем новое шоу будет отличаться от того, в котором участвовала Ксения Мишина, пишут «Факты».

По словам ведущего, уже снята большая часть новой «Холостячки».

«После успеха предыдущего сезона в этом году было решено сделать еще больше эпизодов. Если первая «Холостячка» длилась девять выпусков, то со Златой их выйдет двенадцать. Соответственно, будет больше мужчин — 25. В первом сезоне участвовали шестнадцать человек. Понятно, что увеличится число свиданий и эмоциональных событий», - рассказал Григорий.

Также он отметил, что в этот раз съемки вышли за пределы Украины.

Ранее Огневич призналась, что планирует целоваться с участниками шоу, если это будет уместно и такая возможность будет.

Ранее Politeka писала, что "Холостячка" Огневич наглядно показала невестам, в какой роскоши любит отдыхать: "теперь мне хочется...".

Напомним, что Огневич в разгар съемок "Холостячки" огорошила откровением о личной жизни: "Я не могу...".

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