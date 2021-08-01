Ведучий Володимир Остапчук і його друга дружина Христина Горняк видали черговий перл зі свого ненудного сімейного життя

Так, 36-річний шоумен і його кохана вирушили удвох в романтичну подорож на авто. Христина опублікувала кадри в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина розповіла про кумедну ситуацію, яка сталася між ними в дорозі.

"Така смішна історія! Ми в дорозі вже, їдемо, я Вові кажу: "Вов, дивись туди, дивись сюди, і він мені каже: "Ти мені як дружина вже!" В сенсі? Я вже рік дружина!", - обурилася Горняк, назвавши те, що відбувається "божевільним домом".

"Тамара, будь ласка, я веду машину, не говори мені під руку! Заспокойся!",- кривляючись, у свою чергу, заперечив Остапчук, та ще й назвав дружину іншим ім'ям.

"Капець", - помахала головою шикована Христина і винесла в підписі "вердикт": "Так і живемо!".

Відзначимо, парочка зіграла весілля в минулому році практично відразу після скандального розлучення Остапчука зі своєю першою дружиною Оленою Войченко, від якої у нього двоє дітей. Урочиста церемонія пройшла в фешенебельному ресторані в заміському комплексі в селі Вишеньки під Києвом. Під час романтичного вечора ведучий розхвилювався й не міг стримати сліз.

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