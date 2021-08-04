Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как чувствует себя после вакцинации
Как пишет Politeka.net, популярный украинский теле - и радиоведущий, который сейчас работает на новом проекте "Співають всі", решил вакцинироваться. Так, в своем Instagram мужчина рассказал, что такое решение он принял спонтанно.
"Сделал сегодня вторую вакцину. Так же спонтанно, как и первую. Я просто вспомнил, что месяц уже прошел, а у меня такой график, что единственное свободное время было только в обед. Я в 12.00 записался и уже в 14.30 мне сделали вакцину. Вакцинировался CoronaVac, потому что другие вакцины правительство не позволяет. Чувствую себя хорошо, пока нет побочки", - рассказал Остапчук.
Кроме этого, телеведущий попросил своих поклонников спросить у него все, что интересует о вакцинации. Ответить на вопрос Владимир Остапчук пообещал в прямом эфире 5 августа вместе со специалистом.
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