Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів про плани, які зірвала його колишня дружина

Володимир Остапчук остаточно розлучився зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко минулого року, передає Politeka.net. У колишнього подружжя залишилося двоє дітей - дочка Емілія (2013 р.н.) і син Еван-Олександр (2018 р. н.).

Варто зазначити, що екс-кохані розлучилися голосно через ЗМІ. Олена у своїх інтерв'ю звинувачувала Володимира в численних зрадах.

Зараз же телеведучий перебуває у шлюбі з юристкою Христиною Гірняк. При цьому Володимир не забуває про дітей і, по можливості, бачиться з ними. До слова, Остапчук неодноразово скаржився, що колишня дружина не завжди дозволяє зустрітися з Емілією і Еваном.

У нових сторіс Instagram Володимир розповів про свої плани, і першою справою о 10 ранку хотів побачитися з чадами, але пізніше розмістив фото і відео, в якому розповів - зустріч була знову зірвана з вини Войченко.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю. На жаль, за такі порушення змушений буду звертатися до суду, щоб захистити мої права", - написав Володимир.

А у відео телеведучий додав, що вся ситуація йому неприємна:

"Я дуже сильно переживаю насправді, але я все одно буду домагатися законним способом бути таким же Батьком, як і моя колишня дружина".

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