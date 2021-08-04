Відомий український телеведучий Володимир Остапчук пожартував, що його дружина Христина сильно п’є
Як пише Politeka.net, популярний український теле- та радіоведучий, якого запросили стати ведучим нового талант-шоу "Співають всі", у 2020 році вдруге одружився з Христиною Остапчук (дівоче прізвище Горняк). Так, чоловік часто ділиться подробицями свого особистого життя з другою дружиною у себе в Instagram. Цього разу Остапчук вирішив пожартувати, що Христина сильно п’є та зняв stories, де жінка лежить на підлозі в піжамі.
"У мене дружина сильно п’є. От дивіться зранку вона вже лежить. Зай, ну Господи Боже мій…Ладно, жартую-жартую, це вона розтяжку ранкову робила", - сміється Остапчук.
Окрім цього, телеведучий заінтригував підписників, адже написав, що сьогодні у них з дружиною "буде класний день", однак деталями не поділився.
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Раніше Politeka писала, що ведучий "Співають всі" Остапчук повідомив про свій стан після другої вакцинації: "Місяць вже пройшов, а у мене...".
Нагадаємо, що ведучий "Співають всі" Остапчук похвалився номером люкс з великою спальнею і баром: "Ніч 4 750 грн.".
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук "накосячив", забувши про своє весілля, кадри перепалки з дружиною: "Божевільний дім".