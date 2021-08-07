Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла, що відчуває через рік після розлучення

Олена розговорилася зі Славою Дьоміним у програмі "Слава+". Екс-дружина Остапчука відповіла, чи шкодує вона про час, який провела разом із Володимиром. За 13 років шлюбу пара встигла обзавестися двома дітьми, а ось з сімейним щастям у них були великі проблеми.

За словами Войченко, важке розлучення й скандальний "поділ" дітей, залишили на ній глибокий відбиток. У якийсь момент Олена перетворилася на "залізну людину".

"Я стала жорсткішою з друзями, з людьми, яких люблю, стала холоднішою, жарти якісь грубіші... Я почала змінюватися, переходити в формат, коли "людина людині вовк", і ти в цьому живеш. Це не та людина, якою я є, і не та людина, якою я хочу бути", - поділилася дівчина.

Екс-дружина Остапчука чесно зізналася, що досі страждає, згадуючи зради колишнього.

"Мені боляче, тому що боляче. Боляче, капець! Я думаю, що і через 20 років мені це буде боляче. І добре! Тому що я так само глибоко відчуваю і радість, і любов", - додала вона.

Олена, схоже, не збирається прощати колишнього чоловіка і батька своїх дітей.

"Є такі речі, які не треба прощати... Частину свого життя я конкретно працювала над тим, щоб прощати... Собі - так, я прощаю. Іншій людині, яка постійно... Я відпустила людину, зробила все максимально екологічно, і в результаті, мені ще й прилітає", - Войченко категорична у своєму рішенні щодо колишнього.

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